Коке: игроки «Атлетико» верили в себя, даже когда остальные уже списывали нас со счетов

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал завоевание титула чемпиона Испании.
«Мы верили в себя, даже когда остальные уже списывали нас со счетов. Каждый титул особенный, в каждом есть нечто своё. Мне доверили быть капитаном этой прекрасной команды, и я наслаждался каждым моментом. Я был горд «Атлетико» в 2014 году, и я вновь горжусь своей командой сейчас», — приводит слова Коке Marca.
Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка.
«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). Мадридский «Реал» выигрывал испанскую Примеру 34 раза.
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