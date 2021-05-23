Форвард «Сампдории» Квальярелла провёл 500 матчей в Серии А

Вчера, 22 мая, состоялся матч заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. «Сампдория» на своём поле обыграла «Парму» со счётом 3:0. Для нападающего генуэзского клуба Фабио Квальяреллы этот матч стал 500-м в высшем итальянском дивизионе.
Форвард вышел в стартовом составе и открыл счёт в матче на 20-й минуте. Всего 38-летний итальянец забил 177 голов и отдал 50 голевых передач за 500 игр в Серии А. Начинал карьеру нападающий в «Торино», затем выступал за «Асколи», «Удинезе», «Наполи», «Ювентус» и «Сампдорию».
Дебют форварда состоялся 14 мая 2000 года, когда ему было 17 лет. Первый гол итальянец забил 21 декабря 2005 года в ворота «Тревизо».
Квальярелла стал лишь пятым нападающим в истории, которому покорилась отметка в 500 матчей. Больше него игр провели Альберто Джилардино (514), Сильвио Пиола (537), Роберто Манчини (541) и Франческо Тотти (619).
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