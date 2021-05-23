Мюллер — Алабе: если мы будем играть друг против друга, я надеру тебе задницу

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в шутку обратился к защитнику Давиду Алабе, который покидает мюнхенский клуб.



«Не знаю на 100%, в какой клуб ты перейдёшь, но это не имеет значения. Ты пожалеешь об этом. Если мы будем играть друг против друга, я надеру тебе задницу», — приводит слова Мюллера AS.



Давид Алаба выступает в составе «Баварии» с 2009 года. Летом австрийский футболист покинет клуб в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Основным претендентом на игрока является мадридский «Реал».



Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом Германии. Мюнхенская команда стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды.