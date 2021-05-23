Мюллер — Алабе: если мы будем играть друг против друга, я надеру тебе задницу

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в шутку обратился к защитнику Давиду Алабе, который покидает мюнхенский клуб.
«Не знаю на 100%, в какой клуб ты перейдёшь, но это не имеет значения. Ты пожалеешь об этом. Если мы будем играть друг против друга, я надеру тебе задницу», — приводит слова Мюллера AS.
Давид Алаба выступает в составе «Баварии» с 2009 года. Летом австрийский футболист покинет клуб в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Основным претендентом на игрока является мадридский «Реал».
Напомним, по итогам сезона-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом Германии. Мюнхенская команда стала чемпионом в девятый раз кряду и в 31-й с момента основания команды.
- 23 мая 2021
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:33
-
10:24
-
10:15
-
10:02
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:21
-
09:19
-
08:59
-
07:53
-
07:20
-
04:56
-
03:00
-
01:29
-
00:51
-
00:42
-
00:20Вендел сменил имидж Фото
-
00:14
- 22 мая 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:40
-
23:40
-
23:34
-
23:24
-
23:14
-
23:02
-
22:44
-
22:31
-
22:22
-
22:14
-
22:02