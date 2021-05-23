Раньери может возглавить «Кальяри», «Парму» или «Лион»

Ряд клубов заинтересован в приглашении главного тренера «Сампдории» Клаудио Раньери, сообщает Football Italia.
«Кальяри», «Парма», «Лион» и мексиканский клуб «Монтеррей» рассматривают вариант назначения опытного наставника на пост тренера. По информации источника, скорее всего, специалист останется в Италии. Вариант с «Кальяри» видится довольно вероятным, так как именно с этим клубом Раньери достиг первого успеха в тренерской карьере. Он возглавил клуб из Сардинии в 1988 году и вывел за два года клуб из третьего по силе дивизиона в высшую итальянскую лигу.
Раньери тренировал и «Парму». В 2007 году тренер провёл несколько месяцев в этом клубе. Клуб из региона Эмилия-Романья покинул Серию А в этом сезоне. Но новый американский владелец Кайл Краузе и директор Хавьер Рибалта оставляют надежды команде на светлое будущее.
Назначение в «Монтеррей» является наименее вероятным, так как переезд на другой континент в возрасте Раньери может стать проблемой.
Ранее главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери заявил, что покинет клуб по окончании сезона-2020/2021.
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