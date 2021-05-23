Кокорин не совершал ударов по воротам за четыре матча в «Фиорентине»

Стала известна статистика нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в этом сезоне. Твиттер-аккаунт Optalvan подсчитал эффективность игры футболиста.
Кокорин в Серии А в сезоне-2020/2021 провёл 91 минуту на поле за четыре игры. Россиянин не смог отличиться ни разу, при этом не совершив ни одного удара по воротам. Нападающий не отдал голевых передач и не сделал ни одной передачи под удар. Но Кокорин отметился 25 точными передачами из 30 попыток. А также выиграл одно из пяти единоборств. Попыток дриблинга форвард не совершал и коснулся мяча в чужой штрафной лишь раз.
В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне». Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который начал матч на скамейке запасных, вышел на поле на 76-й минуте. Кокорин заменил полузащитника Франка Рибери. Александр появился на поле впервые с 3 марта, когда провёл 38 минут в матче с «Ромой» (1:2). Матч с «Кротоне» стал для Кокорина четвёртым в нынешнем сезоне.
По итогам сезона «фиалки» набрали 40 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» уже не сможет вылететь из высшего дивизиона. «Кротоне» (23) занял 19-е место и вылетел в Серию В.
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