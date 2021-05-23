Шомуродов забил пять мячей за последние шесть матчей. Это лучший результат в Серии А
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Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов показывает высокую результативность в последних матчах, сообщает твиттер-аккаунт Optalvan.
Узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов забил пять голов в последних шести матчах Серии А. Ни один другой игрок не забил больше в высшем итальянском дивизионе за этот период времени. У нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича также пять забитых мячей за этот отрезок.
В 38-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на стадионе «Сардиния Арена» принимал «Дженоа». На 16-й минуте встречи нападающий гостей Эльдор Шомуродов вывел свою команду вперёд, перекинув вратаря после дриблинга. Всего Шомуродов в этом розыгрыше Серии А забил восемь мячей.
«Дженоа» занимает 11-е место, набрав 42 очка за 38 сыгранных матчей.
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