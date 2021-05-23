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Сборная России прибыла на первую тренировку на сборе в Австрии

Сборная России прибыла на первую тренировку на сборе в Австрии
Андрей Панков
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Сборная России прибыла на первую тренировку на сборе в Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, нападающий Антон Заболотный, а также форвард «Зенита» Андрей Мостовой тренируются с небольшими ограничениями. Остальные футболисты занимаются в общей группе. Напомним, накануне Фернандес досрочно покинул тренировку сборной из-за дискомфорта в паховой области. В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.

Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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