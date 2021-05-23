Экс-игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан может завершить карьеру из-за травмы

36-летний нападающий клуба «Альянс Лима» Джефферсон Фарфан испытывает серьёзные проблемы с коленом. Врачи советуют ему завершить карьеру, сообщает перуанский сайт Trome.
Во время матча команды со «Спорт Бойс» Фарфан почувствовал сильную боль и покинул поле. По информации источника, медицинский персонал говорит, что состояние колена игрока «словно у 90-летнего человека».
Во время обследования было обнаружено, что повреждение хряща практически необратимо, поэтому терапия и любые виды лечения будут практически не эффективными. Возможная операция обойдётся примерно в $ 120 тыс. Восстановление займёт 12 месяцев, причём в это время футболисту нельзя будет даже наступать на землю повреждённой ногой.
Джефферсон выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с железнодорожниками. Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Он выступал за клуб ««Альянс Лима» с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.
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