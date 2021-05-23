Экс-тренер «Тироля»: Черчесов в Австрии — легенда, он был одним из лучших голкиперов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил на тренировку национальной команды Вольфганга Лейтенсторфера, который был тренером вратарей в «Тироле», за который Черчесов выступал с 1996 по 2002 год.



«Я тренировал Станислава в «Тироле», когда он пришёл сюда из Дрездена. Он здесь легенда, был одним из лучших голкиперов. Черчесов мог быть тяжёлым. Но это очень хорошее качество. Плохие качества? Я не знаю. Желаю ему большого успеха со сборной. Вчера он мне позвонил, пригласил на тренировку. Это приятно. Он долго учился на тренера, начав в Австрии. У него есть соответствующая лицензия УЕФА. Конечно, он отличный тренер», — передаёт слова Лейтенсторфера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.