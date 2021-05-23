Мэр Мадрида — о победе «Атлетико» в чемпионате Испании: никогда не переставал верить

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда прокомментировал победу «Атлетико» в чемпионате Испании.



«Какая победа! «Атлетико» — чемпион Испании! Я никогда не переставал верить. Мы гордимся, что борьба за титул была с «Реалом». В Мадриде самые большие команды», — написал Мартинес-Алмейда на своей странице в «Твиттере».



Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка.



«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). Мадридский «Реал» выигрывал испанскую Примеру 34 раза.