Холанд обменялся футболками с главным арбитром матча «Боруссия» Д — «Байер»

В заключительном, 34-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала «Байер». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Финальный свисток зафиксировал победу «Боруссии» со счётом 3:1.

В этой встрече дубль оформил нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. После матча норвежский футболист обменялся футболками с главным арбитром встречи Мануэлем Грефе. Для 47-летнего судьи этот матч стал последним в профессиональной карьере.

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Мануэль Грефе обслуживал матчи немецкой Бундеслиги с 2004 года. В 2007 году арбитр получил лицензию ФИФА.

Дортмундская«Боруссия» набрала 64 очка и заняла третье место. «Байер» (52) расположился на шестом месте.