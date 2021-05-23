Тренер саудовского клуба отпраздновал выход в Премьер-лигу акробатическим трюком

В матче 36-го тура первого дивизиона Саудовской Аравии клуб «Аль-Фейха» на своём поле сыграл нулевую ничью с «Аль-Таном». Этот результат помог хозяевам выйти в высший дивизион страны.



Главный тренер «Аль-Фейха» Хабиб Бен Рамадан, который на видео одет в белую рубашку, не смог сдержать своей радости, услышав финальный свисток. Тунисский 51-летний специалист несколько раз исполнил акробатический трюк «колесо».

Видео. Тренер акробатическим трюком отпраздновал выход в Премьер-лигу.

«Аль-Фейха» занял второе место в первом дивизионе, набрав 80 очков. Первое место досталось «Аль-Хазму», который набрал 89 очков. Третье — «Аль-Джабалайну» с 73 очками. Повышение в классе получают три лучшие команды дивизиона.