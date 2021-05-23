Тренер саудовского клуба отпраздновал выход в Премьер-лигу акробатическим трюком
Поделиться
В матче 36-го тура первого дивизиона Саудовской Аравии клуб «Аль-Фейха» на своём поле сыграл нулевую ничью с «Аль-Таном». Этот результат помог хозяевам выйти в высший дивизион страны.
Главный тренер «Аль-Фейха» Хабиб Бен Рамадан, который на видео одет в белую рубашку, не смог сдержать своей радости, услышав финальный свисток. Тунисский 51-летний специалист несколько раз исполнил акробатический трюк «колесо».
Видео. Тренер акробатическим трюком отпраздновал выход в Премьер-лигу.
«Аль-Фейха» занял второе место в первом дивизионе, набрав 80 очков. Первое место досталось «Аль-Хазму», который набрал 89 очков. Третье — «Аль-Джабалайну» с 73 очками. Повышение в классе получают три лучшие команды дивизиона.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
14:24
-
14:17
-
13:57
-
13:45
-
13:37
-
13:24
-
13:10
-
13:02
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
11:49
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:33
-
10:24
-
10:15
-
10:02
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:21
-
09:19
-
08:59
-
07:53
-
07:20
-
04:56
-
03:00
-
01:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам