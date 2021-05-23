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У «Атлетико» не было ни одного удаления в сезоне-2020/2021

У «Атлетико» не было ни одного удаления в сезоне-2020/2021
Диана Валавичюте
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В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1. «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и стал чемпионом Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне ни разу не удалялись. Последний раз «матрасники» не получали ни одного удаления в сезоне-1976/1977 и также стали чемпионами страны.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). Мадридский «Реал», который боролся за трофей до последнего тура, выигрывал Примеру 34 раза.

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