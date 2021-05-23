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«Cкандал в итальянском футболе». Кассано — о вероятном назначении Де Дзерби в «Шахтёр»

«Cкандал в итальянском футболе». Кассано — о вероятном назначении Де Дзерби в «Шахтёр»
Артур Иванов
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Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал вероятное назначение Роберто Де Дзерби главным тренером донецкого «Шахтёра».

«Это очередной скандал в итальянском футболе. Один из лучших тренеров Италии переходит в «Шахтёр». При всем уважении к украинскому клубу в Италии есть четыре или пять команд, которые могли бы заключить контракт с Де Дзерби. Если бы речь шла про «Реал» или «Барселону», то я бы лично его привёз. Но в «Шахтёр»...» — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb.

Ранее источники сообщали, что контракт специалиста c «горняками» уже подписан и будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения ещё на один год. Де Дзерби в «Шахтёре» будет получать зарплату в размере € 2 млн за сезон.

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