Гасперини либо Гаттузо могут сменить Пирло в «Ювентусе»

Сегодня, 23-го мая, в последнем туре Серии А будут разыграны две путёвки в Лигу чемпионов. Шанс выступить в европейском турнире могут получить «Наполи», «Милан» и «Ювентус». В случае если туринский клуб не выйдет в ЛЧ, то, весьма вероятно, клуб решит уволить наставника Андреа Пирло, сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, руководством «Юве» обсуждаются варианты с назначением Джан Пьеро Гасперини, который в текущий момент возглавляет «Аталанту», либо Дженнаро Гаттузо, который руководит «Наполи», но, вероятно, покинет свой пост в конце сезона.
В заключительном, 38-м туре итальянского чемпионата «Аталанта» примет на своём поле «Милан». «Ювентус» сыграет на выезде с «Болоньей», а «Наполи» — дома с «Вероной». Начало встреч запланировано на 21:45 по московскому времени.
- 23 мая 2021
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