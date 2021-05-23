Почеттино: если «ПСЖ» не выиграет чемпионат, то это не станет неудачей

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о шансах команды на чемпионство.



«Когда такая команда, как «ПСЖ», которая участвует во всех соревнованиях, не выигрывает, то это всегда становится большим разочарованием». Это больше разочарование, чем неудача. Слово неудача слишком сильное, оно не подходит.



В футболе всегда нужно верить. Вера — это то, что у нас всё еще есть. Мы знаем, что всё может случиться. Но нам надо просто победить и верить, что „Лилль“ не обыграет соперника. Парижский клуб выйдёт на матч с мотивацией и верой. Наша команда сделает всё для достижения результата», — приводит слова Почеттино Goal.



«ПСЖ» отстаёт от «Лилля» на одно очко за тур до окончания чемпионата. В последнем туре «ПСЖ» сыграет с «Брестом», а «Лилль» – с «Анжером».

Новость по теме Родственники Месси уговаривают футболиста перейти в «ПСЖ»