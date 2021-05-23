Лондонский «Арсенал» уволил тренера, проработавшего 20 лет в структуре клуба

Лондонский «Арсенал» уволил Стива Боулда, работавшего главным тренером молодёжной команды «канониров», сообщает Sky Sports.



58-летний Боулд занимал различные должности в «Арсенале» с 2001 года. До этого он в качестве игрока с 1988 по 1999 год защищал цвета «канониров», трижды став чемпионом Англии. В 1994 году он вместе с лондонцами стал победителем Кубка обладателей кубков УЕФА.



В июле 1999 Боулд перешёл в «Сандерленд». Его игра в сезоне-1999/2000 во многом помогла «чёрным котам» занять седьмое место в турнирной таблице. 1 сентября 2000 года, в возрасте 37 лет, Боулд заявил о завершении карьеры игрока.



В июне 2001 года Боулд вернулся в «Арсенал», где стал тренером юношеской команды. Под его руководством команда дважды выиграла Премьер-лигу в сезонах-2008/2009 и 2009/2010 и молодёжный кубок Англии-2009. 10 мая 2012 года было объявлено, что Боулд станет новым помощником Арсена Венгера в главной команде «канониров». На этом посту Стив проработал до лета 2019 года, после чего и был назначен тренером молодёжной команды (до 23 лет).



Команда «Арсенала U23» в этом сезоне под руководством Боулда заняла только 10-е место в английской Премьер-лиге-2 (первенство молодёжных команд), однако именно из её состава вышли Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу, которые стали лидерами основного состава «пушкарей».

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