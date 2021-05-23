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Пьянич — об итогах Ла Лиги для «Барселоны»: этот сезон оставил у меня горький привкус

Пьянич — об итогах Ла Лиги для «Барселоны»: этот сезон оставил у меня горький привкус
Артур Иванов
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич подвёл итоги сезона. Напомним, «Барселона» завершила сезон на третьем месте. Победителем чемпионата Испании стал «Атлетико». На втором месте финишировал «Реал».

«Чтите клубную футболку. Уважайте команду. Отдавайте всё на поле и за его пределами. Это то, чего заслуживает «Барселона». Это то, что я делал со своими товарищами по команде с первого дня.

Этот сезон оставил у меня горький привкус и вопросы, на которые ещё нет ответов», — написал Пьянич в своём «инстаграме».

Игрок перешёл в «Барселону» из «Ювентуса». «Барселона» заплатила за боснийца € 60 млн. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 19 матчах каталонского клуба, не отметившись результативными действиями.

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