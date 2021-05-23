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«Фейеноорд» обыграл «Утрехт» в последнем матче Дика Адвоката в карьере

«Фейеноорд» обыграл «Утрехт» в последнем матче Дика Адвоката в карьере
Диана Валавичюте
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В матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Утрехт». Встреча прошла на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фейеноорда» Луис Синистерра. В концовке встречи, на 89-й минуте, форвард Брайан Линссен упрочил преимущество хозяев в счёте.

Таким образом, «Фейеноорд» попал в в квалификационный этап Лиги конференций.

Этот матч стал последним для главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката, который завершает профессиональную карьеру. В декабре прошлого года Адвокат сообщил руководству клуба о завершении карьеры по окончании сезона. Напомним, ранее Адвокат возглавлял санкт-петербургский «Зенит» и сборную России.

Нидерланды - Эредивизия. Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 13:15 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
2 : 0
Утрехт
Утрехт
1:0 Синистерра – 25'   2:0 Линссен – 89'
Комментарии
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