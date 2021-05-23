«Фейеноорд» обыграл «Утрехт» в последнем матче Дика Адвоката в карьере

В матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Утрехт». Встреча прошла на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фейеноорда» Луис Синистерра. В концовке встречи, на 89-й минуте, форвард Брайан Линссен упрочил преимущество хозяев в счёте.



Таким образом, «Фейеноорд» попал в в квалификационный этап Лиги конференций.



Этот матч стал последним для главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката, который завершает профессиональную карьеру. В декабре прошлого года Адвокат сообщил руководству клуба о завершении карьеры по окончании сезона. Напомним, ранее Адвокат возглавлял санкт-петербургский «Зенит» и сборную России.