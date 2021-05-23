«Астон Вилла» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 38-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Челси» на матч 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Хос, Макгинн, Накамба, Эль-Гази, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Тейлор, Чуквуэмека, Филоген-Бидас, Дэвис, Дуглас Луис, Рэмси, Уэсли.



«Челси»: Э. Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Джеймс, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Пулишич, Вернер.



Запасные: Кепа Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Алонсо, Зиеш, Гилмор, Хаверц, Жиру, Хадсон-Одои.



Подопечные Томаса Тухеля в 37 матчах набрали 67 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (52) — на 11-м месте.



Матч первого круга состоялся 28 декабря 2020 года и завершился вничью — 1:1.