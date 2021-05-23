«Лестер» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на заключительный матч сезона

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Томас, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.



Запасные: Уорд, Амарти, Рикрду, Фукс, Морган, Чодури, Прает, Менди, Перес.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хёйбьерг, Уинкс, Сон Хын Мин, Алли, Бергевейн, Кейн.



Запасные: Харт, Родон, Дайер, Джон, Ламела, Моура, Винисиус Мораис, Бэйл, Скарлетт



Подопечные Брендана Роджерса в 37 матчах набрали 66 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (59) — на седьмом месте.



Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Лестер» состоялся 20 декабря 2020 года и завершился победой «лис» со счётом 2:0.