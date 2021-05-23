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Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»

Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»
Алексей Ласнов
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Голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк объявил о своём уходе из португальского клуба.

«Вот и подошёл к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь. Он был непростым, но очень интересным и запоминающимся. Спасибо футбольному клубу «Белененсеш»: руководителям, работникам, врачам — всем, кто трудится в этом клубе и делает это от всего сердца. Спасибо тренерам за доверие, за работу и за тот микроклимат внутри команды, который они успешно поддерживали в течение всего времени, хотя это было нелегко.

Но больше всего я благодарен ребятам из команды, моим коллегам и друзьям, которые были семьёй весь сезон, несмотря ни на что! Мы преодолели много разных трудностей в этом сезоне, было непросто, но у нас была команда, был дружный коллектив, который оставался профессионалами, преодолевая всё на своём пути! Каждый на этом фото привнёс свой ощутимый вклад, каждый приложил максимальные усилия для нужного результата в этом году. Спасибо! И до встречи!» — написал Крицюк на своей странице в «Инстаграме».

Крицюк провёл за «Белененсеш» 27 матчей, в которых пропустил 27 голов.

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