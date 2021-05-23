Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти огласили стартовые составы на матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Зинченко, Де Брёйне, Фернандиньо, Фоден, Марез, Стерлинг, Жезус.



Запасные: Стеффен, Аке, Лапорт, Б. Менди, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Ферран Торрес, Б. Силва, Агуэро.



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Холгейт, Динь, Кин, Аллан, Сигурдссон, Дэвис, Дукуре, Калверт-Льюин, Ришарлисон.



Запасные: Ольсен, Виржиния, Нкунку, Коулман, Джон, Бернард, Гомеш, Айуоби.



В первом круге турнира «горожане» обыграли «ирисок» со счётом 3:1.



«Манчестер Сити» в 37 матчах набрал 83 очка и ещё за три тура до конца АПЛ сезона-2020/2021 стал чемпионом Англии. «Эвертон» (59) — на восьмом месте.