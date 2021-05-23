Даниэл Карвальо: Одиа освистывали даже фанаты ЦСКА. Расизм в российском футболе был и есть

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о проявлениях расизма со стороны российских болельщиков.

«Первым чернокожим игроком в ЦСКА стал нигериец Чиди Одиа, которого освистывали даже собственные болельщики. Расизм существовал и существует в российском футболе. Когда в команду пришёл Вагнер Лав, к нему тоже отнеслись с недоверием. Но он забил гол в дебютном матче, а потом забивал ещё много. Он стал символом борьбы с предрассудками. И хотя я был первым иностранцем, которого выбрали лучшим игроком сезона, у Вагнера гораздо более красивая история в клубе», — цитирует Карвальо Globo Esporte.

Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев бразилец дважды стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.