Даниэл Карвальо: Одиа освистывали даже фанаты ЦСКА. Расизм в российском футболе был и есть

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о проявлениях расизма со стороны российских болельщиков.
«Первым чернокожим игроком в ЦСКА стал нигериец Чиди Одиа, которого освистывали даже собственные болельщики. Расизм существовал и существует в российском футболе. Когда в команду пришёл Вагнер Лав, к нему тоже отнеслись с недоверием. Но он забил гол в дебютном матче, а потом забивал ещё много. Он стал символом борьбы с предрассудками. И хотя я был первым иностранцем, которого выбрали лучшим игроком сезона, у Вагнера гораздо более красивая история в клубе», — цитирует Карвальо Globo Esporte.
Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев бразилец дважды стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.
- 23 мая 2021
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