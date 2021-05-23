«Интер» в последнем туре Серии А разгромил «Удинезе»
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В матче 38-го тура итальянской Серии А «Интер» разгромил «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 5:1.
На 8-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Эшли Янг, ему ассистировал Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма преимущество миланцев увеличил Кристиан Эриксен. В начале второго тайма третий гол «Интера» забил Мартинес, реализовавший пенальти. На 64-й минуте отличился Иван Перишич, голевую передачу отдал Матиас Весино. Спустя семь минут Ромелу Лукаку забил пятый гол миланской команды. На 79-й минуте один мяч с пенальти отыграл полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра.
«Интер» набрал 91 очко и занял первое место в таблице Серии А. «Удинезе» (40) — на 14-м месте.
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