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«Интер» в последнем туре Серии А разгромил «Удинезе»

«Интер» в последнем туре Серии А разгромил «Удинезе»
Алексей Ласнов
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В матче 38-го тура итальянской Серии А «Интер» разгромил «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 5:1.

На 8-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Эшли Янг, ему ассистировал Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма преимущество миланцев увеличил Кристиан Эриксен. В начале второго тайма третий гол «Интера» забил Мартинес, реализовавший пенальти. На 64-й минуте отличился Иван Перишич, голевую передачу отдал Матиас Весино. Спустя семь минут Ромелу Лукаку забил пятый гол миланской команды. На 79-й минуте один мяч с пенальти отыграл полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра.

«Интер» набрал 91 очко и занял первое место в таблице Серии А. «Удинезе» (40) — на 14-м месте.

Италия - Серия А. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Янг – 8'   2:0 Эриксен – 44'   3:0 Мартинес – 55' (пен)   4:0 Перишич – 64'   5:0 Лукаку – 71'   5:1 Перейра – 79' (пен)
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