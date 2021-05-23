Джейми Варди открыл счёт в матче «Лестер» — «Тоттенхэм». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 30-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 16-й минуте нападающий «лисов» Джейми Варди по центру прорвался в чужую штрафную и был сбит защитником «шпор» Тоби Алдервейрелдом — пенальти.

Видео момента нарушения Тоби Алдервейрелда

Одиннадцатиметровый пошёл исполнять сам Варди и уверенным ударом с точки отправил мяч в правый нижний угол ворот.

Видео гола Джейми Варди

Подопечные Брендана Роджерса в 37 матчах набрали 66 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (59) — на 7-м месте.



Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Лестер» состоялся 20 декабря 2020 года и завершился победой «лис» со счётом 2:0.