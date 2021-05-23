Гол Садио Мане в ворота «Кристал Пэлас» приблизил «Ливерпуль» к Лиге чемпионов. Видео

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает «Кристал Пэлас». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



На 36-й минуте защитник хозяев Эндрю Робертсон навесил с углового, нападающий Роберто Фирмино сделал скидку во вратарскую, мяч отскочил к Садио Мане, который с близкого расстояния пробил Гуаиту.

Видео гола Садио Мане

Это юбилейный, 10-й гол 29-летнего сенегальца в завершающемся сезоне АПЛ.



«Ливерпуль» в 37 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (44) — на 13-м месте.



В первом круге турнира мерсисайдцы в гостях разгромили «стекольщиков» со счётом 7:0. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.