«Тоттенхэм» одержал волевую победу в матче с «Лестером» и лишил «лис» Лиги чемпионов

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» прошёл матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу со счётом 4:2.
На 16-й минуте нападающий «лис» Джейми Варди заработал пенальти и сам же его реализовал, уверенным ударом с точки отправив мяч в правый нижний угол ворот.
Гости отыгрались на 41-й минуте — Сон Хын Мин прострелил с правого края штрафной в центр, где рикошетом мяч прилетел к Гарри Кейну и тот ударом в касание поразил ворота Каспера Шмейхеля.
На 51-й минуте защитник «шпор» Давинсон Санчес сфолил в своей штрафной против устремившегося к мячу Варди, и судья снова указал на «точку». И во второй раз Джейми Варди переиграл Уго Льориса.
Видео второго безупречного пенальти в исполнении Джейми Варди
На 76-й минуте Сон Хын Мин навесил с углового с левого фланга во вратарскую, где Каспер Шмейхель опередил Санчеса, но при этом срезал мяч в свои ворота.
Победу «шпорам» на 87-й минуте принёс нападающий Гарет Бэйл, поразивший ворота «Лестера» ударом из пределов штрафной.
Видео победного гола в матче «Лестер» — «Тоттенхэм»
На 96-й минуте Гарет Бэйл оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.
Видео второго гола Гарета Бэйла в матче с «Лестером»
Подопечные Брендана Роджерса в 38 матчах набрали 66 очков и завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер» не смог отобраться в Лигу чемпионов на будущий сезон. «Шпоры» (62) — на седьмом месте, отобравшись в Лигу конференций.
- 23 мая 2021
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