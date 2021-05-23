«Арсенал» обыграл «Брайтон», но не смог обогнать «Тоттенхэм» и попасть в еврокубки

В матче заключительного, 38-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

На 49-й минуте встречи счёт открыл Николя Пепе. Гранит Джака подключил справа Калума Чемберса, за чей прострел в штрафной «Брайтона» зацепился Пепе. Затем африканец здорово пробил по воротам, заставив вратаря гостей пропустить мяч между ног. Спустя 11 минут Николя Пепе оформил дубль. Провалилась оборона «Брайтона» на фланге, Пепе подхватил мяч, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол.

«Арсенал» набрал 61 очко и занимает восьмое место в таблице АПЛ. Из-за победы «Тоттенхэма» в матче с «Лестером» «канониры» не смогли выйти в Лигу конференций.

В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счётом 5:0. Серхио Агуэро оформил дубль, ещё по голу забили Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус и Филип Фоден.

В другом матче «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» (2:0). Пабло Форнальс оформил дубль, ещё один гол забил Деклан Райс.