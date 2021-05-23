Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» обыграл «Брайтон», но не смог обогнать «Тоттенхэм» и попасть в еврокубки

«Арсенал» обыграл «Брайтон», но не смог обогнать «Тоттенхэм» и попасть в еврокубки
Алексей Ласнов
Комментарии

В матче заключительного, 38-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» обыграл «Брайтон». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

На 49-й минуте встречи счёт открыл Николя Пепе. Гранит Джака подключил справа Калума Чемберса, за чей прострел в штрафной «Брайтона» зацепился Пепе. Затем африканец здорово пробил по воротам, заставив вратаря гостей пропустить мяч между ног. Спустя 11 минут Николя Пепе оформил дубль. Провалилась оборона «Брайтона» на фланге, Пепе подхватил мяч, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол.

«Арсенал» набрал 61 очко и занимает восьмое место в таблице АПЛ. Из-за победы «Тоттенхэма» в матче с «Лестером» «канониры» не смогли выйти в Лигу конференций.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Пепе – 49'   2:0 Пепе – 60'

В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счётом 5:0. Серхио Агуэро оформил дубль, ещё по голу забили Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус и Филип Фоден.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Де Брёйне – 11'   2:0 Жезус – 14'   3:0 Фоден – 53'   4:0 Агуэро – 71'   5:0 Агуэро – 76'

В другом матче «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» (2:0). Пабло Форнальс оформил дубль, ещё один гол забил Деклан Райс.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Форнальс – 30'   2:0 Форнальс – 33'   3:0 Райс – 86'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021