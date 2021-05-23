Лунёв: были проблемы, не хочу о них говорить. Возможно, со временем откроется ящик Пандоры

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв прокомментировал своё возвращение в национальную команду.
«Есть человек, который занимается моим контрактом. Сейчас это не Павел Андреев. Давления дополнительного нет из-за отсутствия контракта. Как бы всё не сложилось, всё будет хорошо и к лучшему.
Рад, что вернулся после серьёзной травмы. Благодаря определённым людям, я вернулся. Всё могло произойти по разному. Были проблемы, о которых не хочу говорить. Возможно, со временем откроется ящик Пандоры», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Лунёв получил травму во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с грозненским «Ахматом» (1:1) и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков. Позже у Лунёва было диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра. Из-за травмы Лунёв пропустил первую часть сезона-2020/2021.
- 23 мая 2021
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