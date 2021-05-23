«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ

Состоялись матчи 38-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл 22-ю игру в сезоне, «Лидс» порадовали болельщиков уверенной победой над «Вест Бромвичем».

«Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги сыграл выездной матч с «Вулверхэмптон Уондерерс» на стадионе Молине. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» первым открыл счёт: на 13-й минуте отличился нападающий Энтони Эланга. Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте, гол забил Нелсон Семеду. Решающий мяч гости реализовали с пенальти, его пробил испанец Хуан Мата.

В другом матче 38-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» принимал «Вест Бромвич Альбион». «Павлины» одержали победу со счётом 3:1. Голы за «Лидс» забили – Родриго (на 17-й минуте), Калвин Филлипс (на 42-й минуте) и Патрик Бэмфорд реализовал пенальти на 79-й минуте. «Вест Бромвич» ответил мячом Хала Робсона-Кану.