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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в 38-м туре АПЛ
Яна Метлёва
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Состоялись матчи 38-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» выиграл 22-ю игру в сезоне, «Лидс» порадовали болельщиков уверенной победой над «Вест Бромвичем».

«Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги сыграл выездной матч с «Вулверхэмптон Уондерерс» на стадионе Молине. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» первым открыл счёт: на 13-й минуте отличился нападающий Энтони Эланга. Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте, гол забил Нелсон Семеду. Решающий мяч гости реализовали с пенальти, его пробил испанец Хуан Мата.

В другом матче 38-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» принимал «Вест Бромвич Альбион». «Павлины» одержали победу со счётом 3:1. Голы за «Лидс» забили – Родриго (на 17-й минуте), Калвин Филлипс (на 42-й минуте) и Патрик Бэмфорд реализовал пенальти на 79-й минуте. «Вест Бромвич» ответил мячом Хала Робсона-Кану.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Эланга – 13'   1:1 Семеду – 39'   1:2 Мата – 45+4' (пен)
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Родриго – 17'   2:0 Филлипс – 42'   3:0 Бэмфорд – 79' (пен)   3:1 Робсон-Кану – 90'
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