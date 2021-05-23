Итоговая турнирная таблица АПЛ сезона-2020/2021

В английской Премьер-лиге завершились все матчи последнего, 38-го тура. Таким образом, сезон-2020/2021 в чемпионате Англии подошёл к своему завершению.



Победителем турнира стал «Манчестер Сити», в активе которого оказалось 86 очков. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (74). Сразу за манкунианцами расположился прошлогодний чемпион — «Ливерпуль» (69). «Челси», набрав 67 очков, завершил сезон на четвёртом месте. Именно эти клубы представят Англию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Лестер Сити» (66) занял пятое место и начнёт следующий еврокубковый сезон с группового этапа Лиги Европы. Пару «лисам» в ЛЕ составил «Вест Хэм Юнайтед» (65). «Молотобойцы» также начнут турнир сразу в группе, так как «Лестер» стал ещё и обладателем Кубка Англии. «Тоттенхэм Хотспур» (62) финишировал на седьмом месте. «Шпоры» благодаря победе «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги начнут свой еврокубковый путь с квалификации Лиги конференций УЕФА.



Восьмое место занял лондонский «Арсенал» (61) и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Девятое место у «Лидс Юнайтед» (59), вернувшегося в элиту английского футбола спустя 16 лет. Десятое место занял «Эвертон» (59), уступивший «павлинам» по разнице забитых и пропущенных мячей.



В зоне вылета финишировали «Фулхэм» (28), «Вест Бромвич Альбион» (26) и «Шеффилд Юнайтед» (23), которые покидают АПЛ, опустившись в Чемпионшип.