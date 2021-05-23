Лунёв: в гениальной фразе «ваши ожидания — ваши проблемы» есть огромный смысл

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв поделился ожиданиями от Евро-2020.
«Любая сборная может выдать сумасшедший отрезок. В составе каждого соперника есть игроки из топ-чемпионатов. Бельгия понятно, но в каждой игре можно проявить себя на равных, выйти победителем. Но с такой же концентрацией надо играть и против Дании, и против Финляндии.
Поэтому не надо говорить, что в нашей группе есть андердоги. Сразу вспоминается гениальная фраза, она реально правильная — «ваши ожидания — ваши проблемы». В ней огромный и глубокий смысл. Я раньше на неё по-другому смотрел. Это касается любого человека и любой ситуации в жизни. Мы тоже что-то от себя ожидаем, но никто не знает, как оно будет. Не надо загадывать, надо делать максимум. С испанцами вот мы делали. Закусили посильнее и делали», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России проводит тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
- 23 мая 2021
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