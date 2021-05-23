«Шеффилд Юнайтед» дома обыграл «Бёрнли», «Ньюкасл» на выезде справился с «Фулхэмом»

«Шеффилд Юнайтед» на домашнем стадионе «Брэммел Лэйн» обыграл «Бёрнли» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил ирландский нападающий Дэвид Макголдрик с передачи Энды Стивенс.
«Шеффилд Юнайтед» финишировал на последнем, 20-м месте в АПЛ, набрав 23 очка в 38 матчах. «Бёрнли» — на 17-м, на его счету 39 очков.
«Фулхэм» на родном стадионе «Крэйвен Коттедж» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 пользу гостей.
Открыл счёт в матче полузащитник «Ньюкасла» Джозеф Уиллок на 23-й минуте. Второй мяч в ворота «Фулхэма» на 88-й минуте с пенальти забросил Фабиан Шёр.
«Ньюкасл» в 38 матчах набрал 45 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. На счету «Фулхэма» 28 очков, он финишировал на 18-м месте и вылетел из АПЛ.
- 23 мая 2021
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