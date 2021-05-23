ЦСКА стал победителем молодёжного первенства

Московский ЦСКА досрочно победил в молодёжном первенстве по итогам сезона-2020/2021.
В матче 9-го тура плей-офф молодёжного первенства ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Армейцы в 27 матчах набрали 65 очков и за один тур до конца сезона занимают первое место в турнирной таблице первенства.
На втором месте находится «Зенит» (62), который в 9-м туре переиграл «Краснодар» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард питерцев Даниил Кузнецов. Петербургская команда уже не сможет догнать армейцев.
Краснодарская команда (61) занимает третье место. «Спартак» (55) стал четвёртым, «Локомотив» (50) — пятым.
Напомним, чемпионом молодёжного первенства в сезоне-2019/2020 стало московское «Динамо», набравшее 47 очков. В тройке также оказались ЦСКА (43) и «Локомотив» (40).
- 23 мая 2021
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