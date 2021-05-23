Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА стал победителем молодёжного первенства

ЦСКА стал победителем молодёжного первенства
Алексей Ласнов
Комментарии

Московский ЦСКА досрочно победил в молодёжном первенстве по итогам сезона-2020/2021.

В матче 9-го тура плей-офф молодёжного первенства ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Армейцы в 27 матчах набрали 65 очков и за один тур до конца сезона занимают первое место в турнирной таблице первенства.

На втором месте находится «Зенит» (62), который в 9-м туре переиграл «Краснодар» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард питерцев Даниил Кузнецов. Петербургская команда уже не сможет догнать армейцев.

Краснодарская команда (61) занимает третье место. «Спартак» (55) стал четвёртым, «Локомотив» (50) — пятым.

Напомним, чемпионом молодёжного первенства в сезоне-2019/2020 стало московское «Динамо», набравшее 47 очков. В тройке также оказались ЦСКА (43) и «Локомотив» (40).

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 9-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак-мол.
Москва
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021