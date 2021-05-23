Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ сезона-2020/2021

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2020/2021 в английской Премьер-лиге.
На счету Кейна 23 гола в завершившемся розыгрыше АПЛ. Именно в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (4:2) Гарри Кейну удалось забить решающий гол в бомбардирской гонке.
Видео 22-го гола Гарри Кейна в завершившемся сезоне АПЛ
Главным конкурентом 27-летнего англичанина в данном рейтинге стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившийся в завершившемся сезоне 22 раза. Перед началом заключительного игрового дня АПЛ сезона-2020/2021 у Кейна и Салаха было одинаковое количество мячей, однако египтянин в матче с «Кристал Пэлас» (2:0) не сумел пополнить свою копилку голом.
Победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 досрочно стал «Манчестер Сити». В 38 сыгранных матчах подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 86 очков и опередили ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на 12 очков.
- 23 мая 2021
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