Клопп прокомментировал итоги сезона для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу мерсисайдцев в матче 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0).



«Невероятно. Это лучше, чем я мог мечтать. Мы хотели испытать эти ощущения, почувствовать на себе этот матч, оказаться в этой невероятной атмосфере рядом с нашими болельщиками.



Закончить сезон на третьем месте – невероятно. Я не могу в это поверить. Надо отдать должное моим футболистам. Я не могу поверить в то, как всё сложилось в последние недели.



И Рис Уильямс, и Натаниэл Филлипс играли через боль, они буквально изрезаны и зашиты. Рис не тренировался последние три дня.



Джини Вейналдум покидает клуб, и мы все любим его до глубины души. Будем очень скучать по нему. Уход человека в другую команду – это нормальная ситуация в футболе, но я буду очень скучать по нему.

Сейчас у меня начинается отпуск — такое ощущение, что сезон длился два года. Через три недели я снова буду рад приступить к предсезонной подготовке», – цитирует Клоппа BBC.

Видео победного гола «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 69 очков и завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (44) — на 14-м месте.