Лунёв: лучшие вратари сезона РПЛ — Дюпин, Песьяков и Беленов

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв назвал лучших, по его мнению, футболистов минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.



«Лучшие вратари сезона для меня? Дюпа 100%, Песьяков 100%, плюс, наверное, Беля. Ещё понравился Чондрич. Полевые? Ракицкий, Азмун, Дзюба. Что вы нукаете? Три раза подряд чемпионство выиграли, меньше всех пропустили», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лидером по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне РПЛ стал голкипер «Локомотива» Гильерме. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге. На счету Дзюбы 20 голов в завершившемся розыгрыше чемпионата страны. Главным конкурентом Дзюбы в рейтинге лучших бомбардиров стал его одноклубник форвард Сердар Азмун, в сезоне-2020/2021 иранский футболист забил 19 голов.