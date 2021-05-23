Хуан Мата отказался отвечать на вопрос о своём будущем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после матча заключительного, 38-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (2:1) рассказал о планах на будущее.



«Пока мне нечего вам сказать. Через три дня у нас очень важная встреча, и именно о ней сейчас все мои мысли. Я всё ещё чувствую, что могу играть в футбол на высоком уровне.



Сейчас не подходящее время говорить об этом. Я знаю, чего хочу, я доволен тем, как чувствую себя физически и морально, и я всё ещё счастлив играть в футбол и собираюсь продолжать карьеру», — приводит слова Маты BBC.

Видео победного гола «МЮ» в матче с «Вулвз» в исполнении Хуана Маты

Хуан Мата стал игроком «Манчестер Юнайтед» 25 января 2014 года, перейдя из «Челси» за € 44,5 млн. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хуан провёл 9 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В сборную Испании полузащитник вызывался с 2009 по 2016 год. В национальной команде Хуан Мата стал чемпионом мира и чемпионом Европы.



В среду, 26 мая, в Гданьске (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск.