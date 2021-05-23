Голкипер «Челси» Менди получил травму за шесть дней до финала Лиги чемпионов

Вратарь «Челси» Эдуард Менди получил повреждение в матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2). Футболист был заменён в перерыве на Кепу Аррисабалагу.

Менди получил травму в моменте с первым голом «Астон Виллы».

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На стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоялся матч заключительного, 38-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 43-й минуте нападающий бирмингемцев Бертран Траоре после подачи углового убегает от нескольких игроков и ногой пробивает точно в левую «девятку». Мяч залетает в сетку ворот рикошетом от перекладины.



На 51-й минуте полузащитник лондонцев Жоржиньо в своей штрафной не попал по мячу и сбил Траоре — бесспорный пенальти. Исполнять удар пошёл Анвар Эль-Гази и легко развёл по разным углам мяч и Кепу. На 70-й минуте вингер гостей Кристиан Пулишич обыгрался с Хакимом Зиешем и прострелил вдоль ворот, а защитник Бенджамин Чилуэлл замкнул этот прострел.



Подопечные Томаса Тухеля в 38 матчах набрали 67 очков и завершили сезон на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (55) — на 11-м месте.