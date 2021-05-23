Головин — в стартовом составе «Монако» на заключительный матч сезона

Стали известны стартовые составы «Ланса» и «Монако» на матч заключительного, 38-го тура Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт встречу с первых минут. Начало матча — в 22:00 мск.

«Ланс»: Лека, Баде, Ганаго, Гради, Дукуре, Каюзак, Клаусс, Медина, Сотока, Фофана, Хайдара.



«Монако»: Леком, Сидибе, Бадьяшиль, Марипан, Энрике, Мартинш, Чуаэми, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

Три дня назад в финальном матче Кубка Франции «Монако» встречался с «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0. Александр Головин вышел на эту встречу в стартовом составе команды и провёл на поле все 90 минут.



На 19-й минуте встречи защитник «Монако» Аксель Дисаси потерял мяч на ровном месте, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе его тут же перехватил и покатил форварду парижан Мауро Икарди на пустые ворота, после чего счёт был открыт. На 82-й минуте парижане убежали втроём на оборону «Монако»: полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прошёл к штрафной и выдал тонкий пас на Мбаппе, который легко переиграл вратаря «Монако» Радослава Маецки ударом в дальний угол.