Серхио Агуэро побил рекорд Уэйна Руни по количеству голов за один клуб в АПЛ

32-летний нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов за один клуб в английской Премьер-лиге. На счету Руни их 183, у Агуэро – 184.
Сегодня, 23 марта «Сити» в заключительном матче сезона разгромил «Эвертон» со счётом 5:0. Агуэро, вышедший на замену на 65-й минуте, оформил дубль.
Отметим, что данный матч для аргентинца стал последним в составе «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро покинет клуб в конце сезона.
Агуэро вместе с «Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 86 очков в 38 матчах. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (74). Сразу за манкунианцами расположился прошлогодний чемпион — «Ливерпуль» (69).
- 23 мая 2021
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