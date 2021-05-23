Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился эмоциями от последнего матча в своей тренерской карьере. «Орлы» в 38-м туре АПЛ сезона-2020/2021 в гостях проиграли «Ливерпулю» — 0:2.



«Мы всегда знали, что это будет очень тяжёлый для нас матч. У «Ливерпуля» есть отличные игроки. Я очень горжусь этой встречей. Мы играли на равных с топовой командой. В последнем матче сезона, когда нам нечего было терять, мы показали действительно хорошую игру.



Всё, что я хотел бы сказать о команде, скажу сегодня вечером. Совершенно невероятно, что сделали эти игроки в тех реалиях, в которых мы существовали.



Это было чудесное время. Хотелось бы отдать должное тренерскому штабу, который меня окружал в последние четыре года. Они были великолепны и сделали мою жизнь намного легче. Я мог отступать всё дальше и дальше, и они шагнули вперёд.



Я многим им обязан. Я поблагодарил игроков, но я должен был потратить больше времени, чтобы тоже их отблагодарить», — приводит слова Ходжсона BBC.

Матч с «Ливерпулем» был последним для главного тренера «стекольщиков» Роя Ходжсона в его тренерской карьере. В августе уроженцу Кройдона (один из 32 лондонских боро) исполнится 74 года. Свой первый клуб (шведский «Хальмстад») Ходжсон возглавил в 1976 году.