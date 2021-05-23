Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роджерс подвёл итоги сезона для «Лестера». Клуб лишился шанса сыграть в Лиге чемпионов

Роджерс подвёл итоги сезона для «Лестера». Клуб лишился шанса сыграть в Лиге чемпионов
Яна Метлёва
Комментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подвёл итоги сезона 2020/2021 для команды.

Напомним, «Лестер Сити» (66) занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и лишился права на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы серьёзно разочарованы развязкой. Мы бились весь сезон. Как я всегда и говорил, оценивают по итогам 38 матчей, и, увы, мы не смогли добиться цели.

Я могу только гордиться и восхищаться игроками. Обстоятельства всё время складывались против них – было много травм. Несмотря на то, что у нас не хватало важных футболистов, мы смогли добраться до последних пятнадцати минут сезона в нужном положении.

Я могу только гордиться командой. Руководство оказывало мне невероятную поддержку. Игроки выкладывались каждый день. Я сильно разочарован тем, что мы не смогли добраться до нужного нам финиша.
Нам необходимо поработать над укреплением состава и вернуться в июле ещё более мотивированными», — приводит слова Роджерса BBC.

Новость по теме
Роджерс: этот сезон для «Лестера» будет удачным, даже если мы не попадём в Лигу чемпионов
Год назад «Лестер» рассыпался без голов Варди. Сейчас почти от них не зависит Год назад «Лестер» рассыпался без голов Варди. Сейчас почти от них не зависит
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021