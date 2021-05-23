Роджерс подвёл итоги сезона для «Лестера». Клуб лишился шанса сыграть в Лиге чемпионов

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подвёл итоги сезона 2020/2021 для команды.

Напомним, «Лестер Сити» (66) занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и лишился права на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы серьёзно разочарованы развязкой. Мы бились весь сезон. Как я всегда и говорил, оценивают по итогам 38 матчей, и, увы, мы не смогли добиться цели.

Я могу только гордиться и восхищаться игроками. Обстоятельства всё время складывались против них – было много травм. Несмотря на то, что у нас не хватало важных футболистов, мы смогли добраться до последних пятнадцати минут сезона в нужном положении.

Я могу только гордиться командой. Руководство оказывало мне невероятную поддержку. Игроки выкладывались каждый день. Я сильно разочарован тем, что мы не смогли добраться до нужного нам финиша.

Нам необходимо поработать над укреплением состава и вернуться в июле ещё более мотивированными», — приводит слова Роджерса BBC.