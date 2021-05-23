БАТЭ в пятый раз в истории завоевал Кубок Беларуси

В матче финала Кубка Беларуси борисовский БАТЭ переиграл «Ислочь». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Гомеле и завершилась с со счётом 2:1.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник борисовчан Станислав Драгун. На 59-й минуте равновесие восстановил хавбек «Ислочи» Дмитрий Комаровский. Решающий гол на 77-й минуте забил защитник БАТЭ Павел Рыбак.

Борисовская команда в пятый в своей истории стала обладателем Кубка Беларуси. БАТЭ побеждал в турнире в 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. «Ислочь» впервые сыграла в финале национального Кубка.

Обладатель Кубка Беларуси получает право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Если победитель Кубка уже завоевал право на выступление в квалификации или групповой стадии Лиги чемпионов, право выступления в Лиге Европы передаётся команде, занявшей высшее нееврокубковое место в чемпионате.