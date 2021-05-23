Роналду остался в запасе «Юве» на заключительный матч сезона после жалобы на усталость

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал матч 38-го тура Серии А с «Болоньей» на скамейке запасных.

Перед игрой португалец пожаловался, что слишком устал, поэтому его не стали выпускать на поле с первых минут, сообщает в «Твиттере» журналист Маттео Бонетти со ссылкой на Sky Sport Italia.

Три дня назад «Ювентус» играл в матче финала Кубка Италии с «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринцев. Роналду провёл на поле весь матч.



На 31-й минуте счёт открыл Деян Кулушевски. Туринцы вышли в контратаку, в которой Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Уэстон Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч точно под дальнюю штангу. Спустя 10 минут «Аталанта» забила ответный мяч. Ремо Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Ханс Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Джанлуиджи Буффон не среагировал. Кьеза забил второй гол туринской команды. На 73-й минуте у Кьезы прошла стенка с Деяном Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот.