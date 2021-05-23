Хосеп Гвардиола расплакался из-за вопросов об уходе Серхио Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сдержал эмоций после вопросов прессы о переходе аргентинца Серхио Агуэро в другой клуб. Специалист расплакался в прямом эфире.

«Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Его невозможно заменить. Мы не сможем заменить его. Это невозможно. Многие игроки помогли «Манчестер Сити». Агуэро продемонстрировал свои качества за те полчаса, что он провёл сегодня на поле», — сказал расчувствовавшийся Гвардиола.

Хосеп Гвардиола не сдержал эмоций после вопросов об уходе Серхио Агуэро

Сегодня, 23 мая, «Сити» в заключительном матче сезона разгромил «Эвертон» со счётом 5:0. Агуэро, вышедший на замену на 65-й минуте, оформил дубль.

Подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первую строчку в турнирной таблице АПЛ в сезоне-2020/2021, набрав 86 очков в 38 матчах.