Нуну Эшпириту Санту подвёл итоги сезона для «Вулверхэмптона» перед уходом из клуба

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту подвёл итоги сезона-2020/2021 для команды. Ранее стало известно, что Нуну покинет пост главного тренера «волков» по окончании нынешнего сезона.

«Это был очень тяжёлый сезон, но то, как игроки работали, как реагировали на все трудности, которые, к сожалению, не обходили нас стороной, – даёт мне повод для гордости.

С первого дня клуб оказывал нам всю необходимую поддержку, не было ни одного решения, которое мы бы не приняли вместе. Были диалог и уважение. Это останется навсегда.

Сегодня на Молине мы увидели тот футбол, который любим. Это особенный день, который мы навсегда запомним. Я очень благодарен фанатам. Впереди нас ждёт что-то большее, поэтому мы должны смотреть в будущее с широко открытой улыбкой», — приводит слова Нуну Sky Sports.