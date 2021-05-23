«Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021

В матче заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счётом 2:1.

Эта победа позволила подопечным Кристофа Галтье стать чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав ближайшего преследователя — ПСЖ — на одно очко. Парижане в параллельной встрече на выезде обыграли «Брест» со счётом 2:0.

Счёт в матче «Анже» — «Лилль» на 10-й минуте с передачи Ренату Саншеша открыл Джонатан Дэвид. Преимущество гостей упрочил турецкий нападающий Бурак Йылмыз, который точно исполнил пенальти в добавленное к первому тайму время. Своеобразный гол престижа для «Анже» забил полузащитник Анжело Фюльжини. Это произошло на последней минуте матча.