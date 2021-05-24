Итоговая таблица чемпионата Италии сезона-2020/2021

Сегодня в итальянской Серии А завершились все матчи последнего, 38-го тура. Сезон-2020/2021 в чемпионате Италии подошёл к своему завершению.



Победителем турнира стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко. Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук. «Ювентус», набрав 78 очков, завершил сезон на четвёртом месте. Все эти клубы представят Италию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Наполи» (77) занял пятое место и начнёт следующий еврокубковый сезон с группового этапа Лиги Европы. Пару неаполитанской команде в ЛЕ составит «Лацио» (68). На седьмом месте расположилась «Рома» (62), которая сыграет в Лиге конференций.

Восьмое место занял «Сассуоло» (62), девятое — «Сампдория» (52). На десятом месте оказалась «Верона» (45). «Дженоа» (42), за которую выступает Эльдор Шомуродов, стала 11-й, «Болонья» (41) — 12-й. «Фиорентина» Александра Кокорина набрала 40 очков и по очным встречам опередила «Удинезе». «Специя» (39), «Кальяри» (37) и «Торино» (37) оказались возле зоны вылета. В зоне вылета финишировали «Беневенто» (33), «Кротоне» (23) и «Парма» (20).